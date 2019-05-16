У Дубаї розбився літак: всі загинули. Фото: МАИ

https://racurs.ua/ua/n122010-u-dubayi-rozbyvsya-litak-vsi-zagynuly-foto.html

Ракурс

У Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати) розбився чотиримісний літак DA42. На його борту перебували три британці і один південноафриканець.

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Всі, хто перебували на борту, загинули. Літак виконував калібрування наземних навігаційних систем в аеропорту. Про це повідомляє Управління цивільної авіації в Дубаї, передає Reuters.

Трагічний інцидент стався на південь від аеропорту біля парку Мушріф. Поки відомо, що невеликий літак зареєстрований в Великій Британії і належав компанії Honeywell. Повітряний рух в аеропорту нормалізувався.

Після інциденту міжнародний аеропорт міста був закритий майже на годину і літаки були змушені робити коло і відправлятися в аеропорт «Мактум».

Надзвичайні служби ведуть розслідування авіакатастрофи. Причини, за якими стався трагічний випадок, поки невідомі.

Як раніше повідомляв «Ракурс», з’явилося відео перших хвилин після евакуації пасажирів згорілого літака Sukhoi Superjet 100 в московському аеропорту «Шереметьєво».