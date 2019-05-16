В Дубае разбился самолет: все погибли. Фото: МАИ

https://racurs.ua/n122010-v-dubae-razbilsya-samolet-vse-pogibli-foto.html

Ракурс

В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) разбился четырехместный самолет DA42. На его борту находились три британца и один южноафриканец.

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Все находившиеся на борту погибли. Самолет выполнял калибровку наземных навигационных систем в аэропорту. Об этом сообщает Управление гражданской авиации в Дубае, передает Reuters.

Трагический инцидент произошел к югу от аэропорта возле парка Мушриф. Пока известно, что небольшой самолет зарегистрирован в Великобритании и принадлежал компании Honeywell. Воздушное движение в аэропорту нормализовалось.

После инцидента международный аэропорт города был закрыл почти на час и самолеты были вынуждены делать круг и отправляться в аэропорт «Мактум».

Чрезвычайные службы ведут расследование авиакатастрофы. Причины, по которым произошел трагический случай, пока неизвестны.

Как ранее сообщал «Ракурс», появилось видео первых минут после эвакуации выживших пассажиров сгоревшего самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту «Шереметьево».