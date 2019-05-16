Тереза Мэй уйдет с поста премьер-министра после голосования по Brexit. Фото: Известия

https://racurs.ua/n122009-tereza-mey-uydet-s-posta-premer-ministra-posle-golosovaniya-po-brexit.html

Ракурс

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назовет дату своей отставки после голосования по Brexit, которое пройдет в следующем месяце. Сэр Грэм Брэди встретится с Мэй в ближайшее время, чтобы согласовать график выборов.

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Сэр Грэм уверяет, что встретится с Мэй вне зависимости от результатов голосования по Brexit. Такое решение было принято во время их совместной откровенной дискуссии. Об этом сообщает издание Independent.

Во время следующей встречи Мэй и сэр Грэм обсудят выборы нового лидера Консервативной партии. Заявление сэра Грэма было опубликовано с согласия премьер-министра.

Мэй твердо отстаивает исполнение своего обещание уйти в отставку, хотя депутаты-тори разочарованы ее отказом назвать точную дату на фоне застопорившегося процесса по Brexit.

Чтобы помочь подтолкнуть процесс, Мэй пообещала представить Палате общин необходимый отчет.

Как ранее сообщал «Ракурс», в апреле лидеры стран Евросоюза согласились предоставить Великобритании отсрочку по Brexit до 31 октября.