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Ракурс
Тереза ​​Мей піде з поста прем'єр-міністра після голосування по Brexit. Фото: Известия

Тереза ​​Мей піде з поста прем'єр-міністра після голосування по Brexit

16 тра 2019, 22:22
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Прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей назве дату своєї відставки після голосування по Brexit, яке пройде наступного місяця. Сер Грем Бреді зустрінеться з Мей найближчим часом, щоб узгодити графік виборів.

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Сер Грем запевняє, що зустрінеться з Мей незалежно від результатів голосування по Brexit. Таке рішення було прийнято під час їхньої спільної відвертої дискусії. Про це повідомляє видання Independent.

Під час наступної зустрічі Мей і сер Грем обговорять вибори нового лідера Консервативної партії. Заява сера Грема була опублікована за згодою прем'єр-міністра.

Мей твердо відстоює виконання своєї обіцянки піти у відставку, хоча депутати-торі розчаровані її відмовою назвати точну дату на тлі процесу по Brexit, що застопорився.

Щоб допомогти підштовхнути процес, Мей пообіцяла представити Палаті громад необхідний звіт.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в квітні лідери країн Євросоюзу погодилися надати Великобританії відстрочку по Brexit до 31 жовтня.


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