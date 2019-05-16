«Євробачення-2019»: другий півфінал стартував у Тель-Авіві. Фото: Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n122007-ievrobachennya-2019-drugyy-pivfinal-startuvav-u-tel-avivi-translyaciya.html

Ракурс

Другий півфінал музичного першості «Євробачення-2019» стартував у Тель-Авіві. За можливість пройти у фінал змагатимуться виконавці 18 країн.

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В першу п’ятірку конкурсантів входять: Вірменія, Ірландія, Молдова, Швейцарія і Латвія. Потім виступлять артисти з Румунії, Данії, Швеції, Австрії, Хорватії, Мальти, Литви, Росії, Албанії, Норвегії, Нідерландів, Північної Македонії та Азербайджану.

Україна цього року в конкурсі участі не бере, що автоматично позбавляє її громадян права голосувати за фаворитів пісенного конкурсу.

З 18 конкурсантів далі пройдуть тільки 10. У першому півфіналі були представлені виконавці 17 країн.

У фіналі до 20-ки з півфіналів приєднаються: приймаюча країна (Ізраїль) і країни-засновниці конкурсу (Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія і Німеччина).

Як раніше повідомляв «Ракурс», букмекери вважають, що саме в другому півфіналі виступлять головні претенденти на перемогу в «Євробаченні-2019».