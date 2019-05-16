Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
«Євробачення-2019»: другий півфінал стартував у Тель-Авіві. Фото: Кореспондент

«Євробачення-2019»: другий півфінал стартував у Тель-Авіві (ТРАНСЛЯЦІЯ)

16 тра 2019, 22:04
999

Другий півфінал музичного першості «Євробачення-2019» стартував у Тель-Авіві. За можливість пройти у фінал змагатимуться виконавці 18 країн.

Loading...

В першу п’ятірку конкурсантів входять: Вірменія, Ірландія, Молдова, Швейцарія і Латвія. Потім виступлять артисти з Румунії, Данії, Швеції, Австрії, Хорватії, Мальти, Литви, Росії, Албанії, Норвегії, Нідерландів, Північної Македонії та Азербайджану.

Україна цього року в конкурсі участі не бере, що автоматично позбавляє її громадян права голосувати за фаворитів пісенного конкурсу.

З 18 конкурсантів далі пройдуть тільки 10. У першому півфіналі були представлені виконавці 17 країн.

У фіналі до 20-ки з півфіналів приєднаються: приймаюча країна (Ізраїль) і країни-засновниці конкурсу (Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія і Німеччина).

Як раніше повідомляв «Ракурс», букмекери вважають, що саме в другому півфіналі виступлять головні претенденти на перемогу в «Євробаченні-2019».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини

Коломойський у Дніпрі: олігарх прилетів у компанії бізнес-партнера Зеленського і нардепа — ЗМІ (ФОТО)

Ігор Коломойський повернувся до України разом з бізнес-партнером Володимира Зеленського — співвласником студії «Квартал 95» Тімуром Міндічем та нардепом з групи «Відродження» Андрієм Шипком

Новини України
16:24
Новини партнерів
Загрузка...