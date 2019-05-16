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«Евровидение-2019»: второй полуфинал стартовал в Тель-Авиве. Фото: Корреспондент

«Евровидение-2019»: второй полуфинал стартовал в Тель-Авиве (ТРАНСЛЯЦИЯ)

16 мая 2019, 22:04
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Второй полуфинал музыкального первенства «Евровидение-2019» стартовал в Тель-Авиве. За возможность пройти в финал сразятся исполнители 18 стран.

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В первую пятерку конкурсантов входят: Армения, Ирландия, Молдова, Швейцария и Латвия. Затем выступят артисты из Румынии, Дании, Швеции, Австрии, Хорватии, Мальты, Литвы, России, Албании, Норвегии, Нидерландов, Северной Македонии и Азербайджана.

Украина в этом году в конкурсе не участвует, что автоматически лишает ее граждан права голосовать за фаворитов песенного конкурса.

Из 18 конкурсантов дальше пройдут только 10. В первом полуфинале были представлены исполнители 17 стран.

В финале к 20-ке из полуфиналов присоединятся: принимающая страна (Израиль) и страны-основательницы конкурса (Великобритания, Франция, Испания, Италия и Германия).

Как ранее сообщал «Ракурс», букмекеры полагают, что именно во втором полуфинале выступят главные претенденты на победу в «Евровидении-2019».

Источник: Ракурс


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