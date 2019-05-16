Рейдерский захват власти: экс-председатель КСУ обжалует увольнение. Фото: Лига

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Ракурс

Экс-глава Конституционного суда Украины (КСУ) Станислав Шевчук заявил, что обжалует свое увольнение. Судья назвал свою отставку рейдерским захватом власти.

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По словам Шевчука, его увольнение нарушает законы, процедуры и регламент, ведь голову КСУ не могут уволить другие судьи, если он не подаст в отставку. Об этом Шевчук заявил эфире программы «Сейчас уже» на «Громадском».

Шевчук настаивает, что его уволили только как судью, а вот с должности председателя суда по инициативе коллег отстранить невозможно. Единственное исключение для возможного освобождения состоит в дисциплинарном проступке.

По словам Шевчука, все обвинения были выдвинуты ему как председателю КСУ, а уволить его могли только как судью.

Экс-главу КС уволили из-за существенных нарушений. Шевчука, в частности, обвинили в пренебрежении обязанностями. Увольнение Шевчука состоялось 14 мая и почти сразу на его место взяли Наталью Шапталу.

Новый председатель Конституционного суда Наталья Шаптала родом из Донецка, а училась в российском университете.

Как ранее сообщал «Ракурс», увольнение Шевчука не повлияет на инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.