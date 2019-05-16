Рейдерське захоплення влади: екс-голова КСУ оскаржуватиме звільнення. Фото: Ліга

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Ракурс

Екс-голова Конституційного суду України (КСУ) Станіслав Шевчук заявив, що оскаржить своє звільнення. Суддя назвав свою відставку рейдерським захопленням влади.

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За словами Шевчука, його звільнення порушує закони, процедури та регламент, адже голову КСУ не можуть звільнити інші судді, якщо він не подасть у відставку. Про це Шевчук заявив ефірі програми «Нині вже» на «Громадському».

Шевчук наполягає, що його звільнили лише як суддю, а от з посади голови суду за ініціативою колег відсторонити неможливо. Єдиний виняток для можливого звільнення полягає у дисциплінарному проступку.

За словами Шевчука, усі звинувачення були висунуті йому як голові КСУ, а звільнити його могли тільки як суддю.

Екс-голову КС звільнили через істотні порушення. Шевчука, зокрема, звинуватили у нехтуванні обов’язками. Звільнення Шевчука відбулося 14 травня і майже одразу на його місце взяли Наталію Шапталу.

Як відомо, нова голова Конституційного суду Наталія Шаптала родом із Донецька, а навчалась у російському університеті.

Як раніше повідомляв «Ракурс», звільнення Шевчука не вплине на інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського.