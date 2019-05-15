Переможцем цьогорічних президентських виборів став Володимир Зеленський, фото: кадр з фільму «Слуга народу»

https://racurs.ua/ua/n121960-u-konstytuciynomu-sudi-zapevnyaut-scho-zvilnennya-shevchuka-ne-zirve-inavguraciu-prezydenta.html

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У Конституційному суді України (КСУ) запевняють, що останні кадрові перестановки в керівництві установи не зірвуть інавгурацію переможця цьогорічних президентських виборів Володимира Зеленського.

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Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті КСУ.

Прес-служба суду наголошує, що, згідно зі ст. 104 Конституції України приведення президента України до присяги здійснює голова КСУ.

14 травня 12 із 18-ти суддів КСУ проголосували за звільнення його голови Станіслава Шевчука. Проте вже невдовзі новим головою суду стала Наталія Шаптала. До складу КСУ її в 2010 році призначив X з’їзд суддів України.

З боку Конституційного Суду України не виникне жодних перешкод у здійсненні процедури приведення новообраного Президента України до присяги, — процитували в повідомлені прес-служби суду фрагмент із заяви зборів суддів КСУ від 25 квітня цього року.

Нагадаємо, регламентний комітет Верховної Ради сьогодні погодив усі подані депутатами постанови щодо можливої дати інавгурації Зеленського. Народним обранцям шляхом голосування пропонується обрати одну з них. Загалом в Раді є сім проектів постанов про інавгурацію, котрі пропонують широкий діапазон дат проведення цього урочистого заходу — від 17 травня до 1 червня. Сам Зеленський наполягає на даті 19 травня.