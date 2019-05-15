Победителем нынешних президентских выборов стал Владимир Зеленский, фото: кадр из фильма «Слуга народа»

https://racurs.ua/n121960-v-konstitucionnom-sude-uveryaut-chto-uvolnenie-shevchuka-ne-sorvet-inauguraciu-prezidenta.html

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В Конституционном суде Украины (КСУ) уверяют, что последние кадровые перестановки в руководстве учреждения не сорвут инаугурацию победителя нынешних президентских выборов Владимира Зеленского.

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Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте КСУ.

Пресс-служба суда отмечает, что, согласно ст. 104 Конституции Украины приведение президента Украины к присяге осуществляет глава КСУ.

14 мая 12 из 18-ти судей КСУ проголосовали за увольнение его главы Станислава Шевчука. Вскоре новым председателем суда стала Наталья Шаптала. В состав КСУ ее в 2010 году назначил X съезд судей Украины.

Со стороны Конституционного Суда Украины не возникнет никаких препятствий в осуществлении процедуры приведения новоизбранного Президента Украины к присяге, — процитировали в сообщении пресс-службы суда фрагмент из заявления собрания судей КСУ от 25 апреля этого года.

Напомним, регламентный комитет Верховной Рады сегодня согласовал все представленные депутатами постановления о возможной дате инаугурации Зеленского. Народным избранникам путем голосования предлагается выбрать одну из них. Всего в Раде есть семь проектов постановлений об инаугурации, которые предлагают широкий диапазон дат проведения этого торжественного мероприятия — от 17 мая до 1 июня. Сам Зеленский настаивает на дате 19 мая.