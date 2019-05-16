«Игра престолов»: полмиллиона фанатов подписали петицию о пересъемке сезона. Фото: Itc

https://racurs.ua/n122011-igra-prestolov-polmilliona-fanatov-podpisali-peticiu-o-peresemke-sezona.html

Ракурс

Фанаты «Игры престолов» требуют переснять последний восьмой сезон сериала. Они создали петицию с требованием, которую уже подписали более полумиллиона человек.

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Главное требование фанатов: изменить сценаристов на более компетентных. Поклонники «Игры престолов» жестко раскритиковали все вышедшие эпизоды.

По их словам, в сериях много разочаровывающих и нелогичных ходов. Автор петиции возмущенно заявляет, что шоураннеры Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс не способны создать хороший сценарий без литературной базы от писателя Джорджа Мартина (автор мира «Льда и пламени»).

Самый дорогой и культовый сериал современности завершится уже в это воскресенье.

Как известно, последний сезон «Игры престолов» побил прежний рекорд просмотров, а всю ленту номинировали на премию MTV Movie & TV Awards 2019.

Как ранее сообщал «Ракурс», звезда «Игры престолов», которая сыграла Сансу Старк, Софи Тернер вышла замуж в наряде от украинского дизайнера за музыканта Джона Джонаса.