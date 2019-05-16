Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
«Игра престолов»: полмиллиона фанатов подписали петицию о пересъемке сезона. Фото: Itc

«Игра престолов»: полмиллиона фанатов подписали петицию о пересъемке сезона

16 мая 2019, 23:21
999

Фанаты «Игры престолов» требуют переснять последний восьмой сезон сериала. Они создали петицию с требованием, которую уже подписали более полумиллиона человек.

Loading...

Главное требование фанатов: изменить сценаристов на более компетентных. Поклонники «Игры престолов» жестко раскритиковали все вышедшие эпизоды.

По их словам, в сериях много разочаровывающих и нелогичных ходов. Автор петиции возмущенно заявляет, что шоураннеры Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс не способны создать хороший сценарий без литературной базы от писателя Джорджа Мартина (автор мира «Льда и пламени»).

Самый дорогой и культовый сериал современности завершится уже в это воскресенье.

Как известно, последний сезон «Игры престолов» побил прежний рекорд просмотров, а всю ленту номинировали на премию MTV Movie & TV Awards 2019.

Как ранее сообщал «Ракурс», звезда «Игры престолов», которая сыграла Сансу Старк, Софи Тернер вышла замуж в наряде от украинского дизайнера за музыканта Джона Джонаса.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

Коломойский в Днепре: олигарх прилетел в компании бизнес-партнера Зеленского и нардепа — СМИ (ФОТО)

Игорь Коломойский вернулся в Украину вместе с бизнес-партнером Владимира Зеленского — совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем и нардепом из группы «Возрождение» Андреем Шипко

Новости Украины
16:24   16 мая
Новости партнеров
Загрузка...