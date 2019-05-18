На Одещині правоохоронець вимагав гроші за дозвіл на продаж. Фото: Гордон

https://racurs.ua/ua/n122057-na-odeschyni-pravoohoronec-vymagav-groshi-za-dozvil-na-prodaj.html

Ракурс

На хабарі затримали двох правоохоронців у Одеській та Миколаївській областях. Їх затримали з речовими доказами.

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У Миколаївський області старшого слідчого затримали за спробу незаконно отримати 1 тис. дол. За неправомірну вигоду, яку поліцейський вимагав у жінки, він мав запобігти арешту її сина. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Одеській області.

Стосовно поліцейського відкрили кримінальне провадження за зловживання впливом (ч. 3 ст. 369−2 Кримінального кодексу України).

У Одесі затримали на хабарі майора поліції. Встановлено, що заступник місцевого сектору превенції, якого призначили старшим поліцейським станції Аркадія на час курортного сезону, вирішив створити свою «схему».

Так, жінка, яка має торгівельні павільйони, за задумом поліцейського, повинна була виплатити 2 тис. дол. за право безперешкодно працювати протягом сезону. Правоохоронця затримали на очах особового складу його колег.

Стосовно поліцейського відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Як раніше повідомляв «Ракурс», патрульний Нацполіції вимагав у військовослужбовця Збройних сил України 10 тис. дол.