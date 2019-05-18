Ждем реакции Зеленского: в Украине и мире прошла акция «Кто заказал Катю Гандзюк?», фото — Фейсбук

https://racurs.ua/n122061-ojidaem-reakcii-zelenskogo-v-ukraine-i-mire-proshla-akciya-kto-zakazal-katu-gandzuk-foto.html

Ракурс

В субботу, 18 мая, в 50-ти украинских городах и нескольких столицах иностранных государств состоялась акция протеста «Кто заказал Катю Гандзюк?». Ее участники акции объявили единственное требование к новой власти: прекратить террор гражданского общества и наказать виновных.

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К акции присоединились активисты и неравнодушные граждане. Люди вышли на протесты против преследований активистов и с требованием наказать исполнителей и заказчиков нападений и убийств.

Организаторы протеста ожидают реакцию на сегодняшние протесты и от новоизбранного президента Владимира Зеленского, сообщает страница «Кто заказал Катю Гандзюк?» в Фейсбук.

Акция состоялась не только в областных центрах, но и в небольших населенных пунктах страны, например, Ирпене, Обухове, Нововолынске, Малыне, Рожище, Дубно, Чертков. В некоторых городах соответствующие баннеры растянули во время празднования Дня Европы в Украине.

Требовали наказать виновных в убийстве Гандзюк, а также в организации нападений на активистов в Страсбурге, Лондоне, Берлине, Праге, Брюсселе, Варшаве, Париже, в нескольких городах Канады.

И тогда, и сейчас мы выходим на защиту своего достоинства и права на безопасную жизнь в собственной стране. Мы требуем ответа: кто убил Катю, кто заказал нападения на активистов, кто устроил нам террор? Мы требуем наказания. Мы напоминаем обществу и новой власти, что большинство нападений на активистов до сих пор не раскрыты; заказчики — не наказаны. Так не может быть в Украине нашей мечты, — отметили организаторы акции-активисты инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?».

Как ранее сообщал «Ракурс», в деле Гандзюк Генеральная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве относительно пяти человек.