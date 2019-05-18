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Ракурс
Чекаємо реакції Зеленського: в Україні і світі відбулася акція «Хто замовив Катю Гандзюк?», фото — Фейсбук

Очікуємо реакції Зеленського: в Україні і світі відбулася акція «Хто замовив Катю Гандзюк?» (ФОТО)

18 тра 2019, 15:23
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У суботу, 18 травня, у 50-ти українських містах та декількох столицях іноземних країн відбулася акція протесту «Хто замовив Катю Гандзюк?». Учасники акції оголосили єдину вимогу до нової влади: припинити терор громадянського суспільства та покарати винних.

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До акції долучилися активісти і небайдужі громадяни. Люди вийшли на протести проти переслідувань активістів і з вимогою покарати виконавців і замовників нападів та вбивств.

Чекаємо реакції Зеленського: в Україні і світі відбулася акція «Хто замовив Катю Гандзюк?», фото — Фейсбук

Організатори протесту очікують на реакцію щодо сьогоднішніх протестів і від новообраного президента Володимира Зеленського, повідомляє сторінка «Хто замовив Катю Гандзюк?» у Фейсбук.

Акція відбулася не тільки в обласних центрах, але й в невеликих населених пунктах країни, наприклад, Ірпіні, Обухові, Нововолинську, Малині, Рожищі, Дубно, Чорткові. У частині міст відповідні банери розтягнули під час відзначення Дня Європи в Україні.

Чекаємо реакції Зеленського: в Україні і світі відбулася акція «Хто замовив Катю Гандзюк?», фото — Фейсбук

Чекаємо реакції Зеленського: в Україні і світі відбулася акція «Хто замовив Катю Гандзюк?», фото — Фейсбук

Вимагали покарати винних в убивстві Гандзюк, а також в організації нападів на активістів в Страсбурзі, Лондоні, Берліні, Празі, Брюсселі, Варшаві, Парижі, також в кількох містах Канади.

Чекаємо реакції Зеленського: в Україні і світі відбулася акція «Хто замовив Катю Гандзюк?», фото — Фейсбук

Чекаємо реакції Зеленського: в Україні і світі відбулася акція «Хто замовив Катю Гандзюк?», фото — Фейсбук

І тоді, і зараз ми виходимо на захист своєї гідності і права на безпечне життя у власній країні. Ми вимагаємо відповіді: хто убив Катю, хто замовив напади на активістів, хто влаштував нам терор? Ми вимагаємо покарання. Ми нагадуємо суспільству і новій владі, що більшість нападів на активістів досі не розкриті; замовники — безкарні. Так не може бути в Україні нашої мрії, — зазначили організатори акції-активісти ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?».

Чекаємо реакції Зеленського: в Україні і світі відбулася акція «Хто замовив Катю Гандзюк?», фото — Фейсбук

Чекаємо реакції Зеленського: в Україні і світі відбулася акція «Хто замовив Катю Гандзюк?», фото — Фейсбук

Як раніше повідомляв «Ракурс», у справі Гандзюк Генеральна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо п’ятьох осіб.

Чекаємо реакції Зеленського: в Україні і світі відбулася акція «Хто замовив Катю Гандзюк?», фото — Фейсбук

Чекаємо реакції Зеленського: в Україні і світі відбулася акція «Хто замовив Катю Гандзюк?», фото — Фейсбук

Чекаємо реакції Зеленського: в Україні і світі відбулася акція «Хто замовив Катю Гандзюк?», фото — Фейсбук

Чекаємо реакції Зеленського: в Україні і світі відбулася акція «Хто замовив Катю Гандзюк?», фото — Фейсбук

Джерело: Ракурс


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Очікуємо реакції Зеленського: в Україні і світі відбулася акція «Хто замовив Катю Гандзюк?» (ФОТО)

У 50-ти українських містах та декількох столицях іноземних країн відбулася акція протесту «Хто замовив Катю Гандзюк?». Її учасники оголосили єдину вимогу до нової влади: припинити терор громадянського суспільства та покарати винних

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