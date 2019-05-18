На Інститутській знесли будівельний паркан біля майбутнього Меморіалу Небесній сотні. Фото: РБК-Україна

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Ракурс

У Києві на Інститутській активісти знищили будівельній паркан біля місця зведення меморіалу Небесній сотні. Обурені демонстранти вимагали розслідувати вбивства Майдану.

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Будівельні роботи стартували напередодні, хоча Генеральна прокуратура України (ГПУ) не узгодила проведення зведення меморіалу. Про це повідомляє «РБК-Україна».

Агресивні активісти знесли паркан з обох сторін вулиці. Правоохоронці, що прибули на місце події, намагалися їм завадити, але сутичок та затримань не відбулось.

Зазначимо, що ГПУ просила зупинити усі будівельні роботи на цій території, адже це місце слідчого експерименту у справах Майдану.

Для майбутнього меморіалу ще 13 травня почали знімати бруківку. Прокуратура пояснила, що такі дії можуть завадити завершенню слідчих експериментів у справі щодо розстрілів українців на Інститутській, які відбулись у 2014 році.

Як раніше повідомляв «Ракурс», для завершення слідчих експериментів правоохоронцям потрібно ще щонайменше два тижні. Тільки після завершення заходів арешт з цієї території буде знято і можна буде проводити будівельні роботи.