У Австрії віце-канцлер подав у відставку через компрометуюче відео. Фото: tsargrad

https://racurs.ua/ua/n122059-u-avstriyi-vice-kancler-podav-u-vidstavku-cherez-komprometuuche-video.html

Ракурс

Віце-канцлер Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе подав у відставку через компрометуюче відео, яке викликало скандал. Після звинувачення у зговорі з росіянами пройшло лише 18 годин.

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Тепер Штрахе не буде обіймати посаду лідера «Партії свободи» та працювати в уряді країни. Про це повідомляє посол України в Австрії Олександр Щерба у Twitter.

Очікується, що Штрахе замінить Норберт Хофер, який очолював Міністерство інфраструктури. Сам Штрахе заявив, що пішов з партії, бо не хоче, щоб скандал вплинув на долю коаліції.

Напередодні з’явилося відео з 2017 року. На ньому Штрахе та голова фракції «Партія свободи» обговорювали передачу низки державних будівельних заказів фірмам племінниці російського олігарха. Натомість він мав допомогти з фінансуванням партії перед виборами у парламент.

Як раніше повідомляв «Ракурс», вчора в Україні відбулась низка відставок серед чиновників на ключових державних постах. Президент Петро Порошенко вже підписав їхні заяви.