З Росії інвестори масово виводять кошти. Фото: Капитал

https://racurs.ua/ua/n122058-z-rosiyi-investory-masovo-vyvodyat-koshty.html

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З РФ міжнародні інвестори почали масово виводити кошти. Показники вже досягли рекордного обсягу червня 2018 року.

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Втрати російського фондового ринку за минулий тиждень виросли вчетверо і досягли 300 млн дол. Тенденція пов’язана з падінням інтересу до країн, що розвиваються, слабким економічним зростанням в Росії і погіршенням відносин між Китаєм і США. Про це повідомляє «Комерсант» на основі звітів BCS Global Markets і Bank of America Merrill Lynch.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп підняв вартість мит на імпорт з Китаю до 25% на суму 200 млрд дол. на рік і припустив, що можливий ще один підйом на товари на 325 млрд дол.

Китай тим часом підняв мита на 60 млрд дол. Нововведення запрацює з 1 червня. На тлі цих переговорів, інвестори стали обережніше ставитися до вливань і вирішили перейти на більш стабільні ринки.

Як показує дослідження, переговори Росії з іншими країнами мало цікавлять інвесторів, на відміну від очікувань щодо зростання економіки в цьому році, які розчарували вкладників.

Високі ціни на нафту підтримають російський ринок, але негативне ставлення інвесторів, стверджують аналітики, це не змінить.

Як раніше повідомлялося, паспортний указ президента Росії Володимира Путіна обійдеться бюджету країни в 1,5 млрд дол. в рік.