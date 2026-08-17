Українські дрони майже повністю паралізували зерновий експорт Росії. Фото:

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Удари України по російських портах у Чорному та Азовському морях практично повністю паралізували експорт зерна з РФ.

Зерновий експорт щороку приносив країні-агресору майже 15 млрд дол. валютних доходів. Однак після серії атак безпілотників у порту Новоросійська минулого тижня зупинилися всі три зернові термінали, через які щороку відправляли близько 25 млн т зерна. Наприкінці липня припинив роботу термінал у Тамані, а обмеження руху через Керченську протоку заблокували порти Азовського моря, на які припадало 40% відвантажень. Про це пише видання The Moscow Times.

За словами, генерального директора аналітичного агентства «СовЕкон» Андрія Сизова, наразі стоїть практично весь експорт РФ через Азово-Чорноморський басейн. Працює лише порт Туапсе, який вважається найменшим із глибоководних російських терміналів.

Зазначається, в 2025 році на порти Азово-Чорноморського басейну припало 88% усіх морських відвантажень зерна з Росії (46,3 млн т). Через Чорне море, зокрема, вивезли понад 29 млн т.

Експерти заявили про критичну ситуацію, бо зупинка експорту припала на піковий період (серпень-грудень), а новий урожай 2026 року становить майже 140 млн т.

Президент Російського зернового союзу Аркадій Злочевський заявив, що врожай тепер нікому продавати, бо експортери припинили закупівлі. А тим часом ціни на пшеницю 4-го класу впали з 15 тис. руб. до 12 тис. руб. (142 дол.) за тонну.

Це катастрофічний рівень, колосальні збитки. Засіки поповнюються щодня, попит при цьому зупинився, експортери практично перестали закуповувати зерно, — розповів він.

Нагадаємо, у травні в Швеції суд арештував судно «CAFFA», яке вивозило крадене українське зерно окупованих територій України. Це був перший випадок, коли за запитом української прокуратури про міжнародну правову допомогу іноземний суд затвердив арешт судна, яке могло бути залучене до незаконного вивезення української продукції з ТОТ.

Джерело: The Moscow Times