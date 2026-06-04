Шведський суд заарештував судно, яке вивозило крадене українське зерно

Суд Швеції арештував судно «CAFFA», фото: Руслан Кравченко

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У Швеції суд сьогодні, 4 травня, арештував судно «CAFFA», яке вивозило крадене українське з тимчасово окупованих територій України.

Про це у своєму Teleram-каналі повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

Це перший випадок, коли за запитом української прокуратури про міжнародну правову допомогу іноземний суд затвердив арешт судна, яке могло бути залучене до незаконного вивезення української продукції з тимчасово окупованої території, — наголосив він.

За даними слідства:

«CAFFA» систематично порушувало порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави;

щоб приховати цю діяльність, використовувалася схема з фальшивою реєстрацією: у міжнародних базах судно позначене як «Guinea False».

12 березня 2026 року Офіс Генерального прокурора звернувся до Міністерства юстиції Королівства Швеція із запитом про міжнародну правову допомогу. Українська сторона просила провести обшук судна, допитати капітана та членів екіпажу, а також накласти арешт на «CAFFA», — розповів Краченко. — Шведські компетентні органи оперативно розпочали виконання запиту.

Зазначається, що вже наступного тижня після отримання запиту було проведено обшук судна та допитано свідків.

Сьогодні цей процес отримав важливе процесуальне продовження — суд затвердив арешт судна, — зазначив Кравенко. — Це конкретний результат міжнародної правової взаємодії України та наших партнерів. Щоденна робота, обмін інформацією, збір і передача додаткових доказів дали результат: судно арештовано