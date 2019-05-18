Из России инвесторы массово выводят средства. Фото: Капитал

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Из РФ международные инвесторы начали массово выводить средства. Показатели уже достигли рекордного объема июня 2018 года.

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Потери российского фондового рынка за прошлую неделю выросли в четыре раза и достигли 300 млн долл. Тенденция связана с падением интереса к развивающим странам, слабым экономическим ростом в России и ухудшением отношений между Китаем и США. Об этом сообщает «Коммерсант» на основе отчетов BCS Global Markets и Bank of America Merrill Lynch.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп поднял стоимость пошлин на импорт из Китая до 25% на сумму 200 млрд долл. в год и предположил, что возможен еще один подъем на товары на 325 млрд долл.

Китай тем временем поднял пошлины на 60 млрд долл. Нововведение заработает с 1 июня. На фоне этих переговоров, инвесторы стали осторожнее относиться к вливаниям и решили перейти на более стабильные рынки.

Как показывает исследования, переговоры России с другими странами мало интересуют инвесторов, в отличие от ожиданий по росту экономики в этом году, которые разочаровали вкладчиков.

Высокие цены нефть поддержат российский рынок, но негативное отношение инвесторов, утверждают аналитики, это не изменит.

Как ранее сообщалось, паспортный указ президента России Владимира Путина обойдется бюджету страны в 1,5 млрд долл. в год.