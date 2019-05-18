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В Австрии вице-канцлер подал в отставку из-за компрометирующего видео. Фото: tsargrad
В Австрии вице-канцлер подал в отставку из-за компрометирующего видеоhttps://racurs.ua/n122059-v-avstrii-vice-kancler-podal-v-otstavku-iz-za-komprometiruuschego-video.htmlРакурс
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку из-за компрометирующего видео, которое вызвало скандал. После обвинений в сговоре с русскими прошло всего 18 часов.
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Теперь Штрахе не будет занимать должность лидера «Партии свободы» и работать в правительстве страны. Об этом сообщает посол Украины в Австрии Александр Щерба в Twitter.
Ожидается, что Штрахе заменит Норберт Хофер, который возглавлял Министерство инфраструктуры. Сам Штрахе заявил, что ушел из партии, не желая, чтобы скандал повлиял на судьбу коалиции.
Накануне появилось видео с 2017 года. На нем Штрахе и председатель фракции «Партия свободы» обсуждали передачу ряда государственных строительных заказов фирмам племянницы российского олигарха. Вместо этого он должен был помочь с финансированием партии перед выборами в парламент.
Как ранее сообщал «Ракурс», вчера в Украине состоялся ряд отставок среди чиновников на ключевых государственных постах. Президент Петр Порошенко уже подписал их заявления.
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