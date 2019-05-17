Павел Демчина, фото: Ярослав Антоняк

https://racurs.ua/n122044-pervyy-zamestitel-glavy-sbu-demchina-podal-v-otstavku.html

Ракурс

Подал в отставку первый заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-полковник Павел Демчина.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил советник главы СБУ Ярослав Антоняк.

Свой трудовой путь в спецслужбе Демчина начал в 1993 году в управлении Службы безопасности Украины в Ровенской области. В 2000 году завершил Национальную юридическую Академию имени Ярослава Мудрого, учиться в которой начал в 1994 году.

Первым заместителем председателя СБУ Демчину своим указом назначил президент Украины Петр Порошенко в июле 2016 года. Демчина также был начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. Генерал-майором он стал в марте 2016 года, звание генерал-лейтенанта получил в августе 2017 года.

Несмотря на неоднозначные упреки в сторону Павла Демчины, уверен, что придет время и история оценит его весомый вклад в защиту украинского государства, — убежден Антоняк.

Напомним, сегодня о своих намерениях идти в отставку заявил глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, соответствующее заявление он подаст в понедельник — в день инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского. После ухода с должности министра Климкин планирует заняться политической деятельностью, в частности, намерен попасть в Верховную Раду.