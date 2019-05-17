Точность нового метода составляет 85%, фото: Университета Вашингтона

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Американские ученые создали первое приложение для смартфона, который может обнаруживать инфекции уха у детей.

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Инфекции уха являются одной из самых распространенных причин того, почему родители приводят своих детей к педиатру, сообщает пресс-служба Университета Вашингтона.

Эти заболевания возникают, когда жидкость накапливается в среднем ухе за барабанной перепонкой и инфицируется. Также накопление жидкости наблюдается при среднем отите.

Любое накопление жидкости может быть болезненным и ухудшать слух детей, что может быть особенно вредным, когда они учатся говорить.

Такие случаи трудно диагностировать у детей, так как они имеют неясные симптомы: иногда дети дергают уши или имеют лихорадку, а иногда симптомы отсутствуют. Кроме того, маленькие дети не могут описать, что их беспокоит.

Исследователи из Университета Вашингтона создали новую программу для смартфонов, которая может обнаруживать жидкость за барабанной перепонкой, просто используя бумагу, а также микрофон и динамик смартфона. Смартфон посылает серию звуков в ухо через небольшую бумажную воронку и, в зависимости от того, как звуки отражаются обратно к телефону, программа определяет вероятность присутствия жидкости.

Точность обнаружения жидкости составляет 85%. Это на уровне со современными методами, используемыми специалистами для выявления жидкости в среднем ухе с помощью специализированных инструментов, которые используют акустику или поток воздуха.

Основным преимуществом нашей технологии является то, что она не требует никаких дополнительных аппаратных средств, кроме бумаги и программного обеспечения, работающего на смартфоне, — отмечает один из исследователей Шям Голлакота.

Напомним, в январе эксперты исследовательской фирмы AppAnnie назвали наиболее часто используемые мобильные приложения 2018 года.