Точність нового методу становить 85%, фото: Університету Вашингтона

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Американські вчені створили перший додаток для смартфона, котрий може виявляти інфекції вуха в дітей.

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Інфекції вуха є однією з найпоширеніших причин того, чому батьки приводять своїх дітей до педіатра, повідомляє прес-служба Університету Вашингтона.

Ці захворювання виникають, коли рідина накопичується в середньому вусі за барабанною перетинкою й інфікується. Також накопичення рідини спостерігається при середньому отиті.

Будь-яке накопичення рідини може бути болісним і погіршувати слух дітей, що може бути особливо шкідливим, коли вони вчаться говорити.

Такі випадки важко діагностувати в дітей, тому що вони мають неясні симптоми: іноді діти смикають вуха або мають лихоманку, а іноді симптоми відсутні. Крім того, маленькі діти не можуть описати, що їх турбує.

Дослідники з Університету Вашингтона створили нову програму для смартфонів, яка може виявляти рідину за барабанною перетинкою, просто використовуючи папір та мікрофон і динамік смартфона. Смартфон надсилає серію звуків у вухо через невелику паперову лійку і, залежно від того, як звуки відбиваються назад до телефону, програма визначає ймовірність присутності рідини.

Точність виявлення рідини становить 85%. Це на рівні з сучасними методами, що використовуються фахівцями для виявлення рідини в середньому вусі за допомогою спеціалізованих інструментів, які використовують акустику або потік повітря.

«Основною перевагою нашої технології є те, що вона не вимагає ніяких додаткових апаратних засобів, крім паперу і програмного забезпечення, що працює на смартфоні», — наголошує один із дослідників Шям Голлакота.

Нагадаємо, в січні експерти дослідницької фірми AppAnnie назвали найуживаніші мобільні додатки 2018 року.