Володимир Зеленський: «Укріноформ»

https://racurs.ua/ua/n122042-zelenskyy-poobicyav-avtomobilistam-scho-v-ukrayini-z-yavlyatsya-dzerkalni-dorogy-video.html

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Новообраний президент України Володимир Зеленський пообіцяв докласти зусиль, щоб за час його перебування на посаді глави держави в Україні з’явилися «дзеркальні» дороги.

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Про це він заявив у зверненні до учасників «Автопробігу єдності», організованого «Зе!командою». Відповідне відео опубліковане в соціальній мережі «Фейсбук» на сторінці підприємця Олександра Хмельковського.

Я вам вдячний за ваш автопробіг з усіх областей України, я вдячний за підтримку, моя перемога — це наша з вами перемога, — наголосив Зеленський. — Але ви відчули на собі, які в нас дороги. Я не можу обіцяти, але я зроблю все, щоб наступного разу, через п’ять років, ви нормально, «в кайфі», приїхали до нас, по нормальних «дзеркальних» дорогах.

Нагадаємо, на початку квітня в Кобеляцькому районі Полтавської області «Укравтодор» відкрив ділянку першої цементобетонної дороги в Україні. За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, гарантія цієї дороги складає 28 років. До кінця 2021 року заплановано здати в експлуатацію цементобетонний автобан Київ — Дніпро