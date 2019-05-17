Владимир Зеленский: «Укриноформ»

https://racurs.ua/n122042-zelenskiy-poobeschal-avtomobilistam-chto-v-ukraine-poyavyatsya-zerkalnye-dorogi-video.html

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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все, чтобы за время его пребывания на посту главы государства в Украине появились «зеркальные» дороги.

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Об этом он заявил в обращении к участникам «Автопробега единства», организованного «Зе!командой». Соответствующее видео опубликовано в социальной сети «Фейсбук» на странице предпринимателя Александра Хмельковского.

Я вам благодарен за ваш автопробег со всех областей Украины, я благодарен за поддержку, моя победа — это наша с вами победа, — подчеркнул Зеленский. — Но вы почувствовали на себе, какие у нас дороги. Я не могу обещать, но я сделаю все, чтобы в следующий раз, через пять лет, вы нормально, «в кайфе», приехали к нам, по нормальным «зеркальным» дорогам.

Напомним, в начале апреля в Кобеляцком районе Полтавской области «Укравтодор» открыл участок первой цементобетонной дороги в Украине. По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, гарантия этой дороги составляет 28 лет. К концу 2021 года планируется сдать в эксплуатацию цементобетонных автобан Киев — Днепр.