Александр Турчинов, фото: Нацгвардия Украины

https://racurs.ua/n122041-turchinov-podal-v-otstavku.html

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов подал в отставку.

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Причиной этого решения стало прекращение полномочий президента Украины Петра Порошенко, который назначил его на эту должность, сообщает пресс-служба Турчинова.

В заявлении Турчинов указал, что, в связи с российской агрессией, готов защищать Украину непосредственно на военной службе в любом военном подразделении.

В должности секретаря СНБО Турчинов находился с января 2015 года. Отмечается, что на этом посту он координировал реформирование оборонного сектора в соответствии со стандартами ЕС и НАТО. Кроме того, по его инициативе был разработан закон об особенностях госполитики на Донбассе, согласно которому вместо Антитеррористической операции в апреле 2018 года началась операция Объединенных сил.

Напомним, сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин также заявил, что уходит в отставку и планирует заняться политической деятельностью вместе с командой своих единомышленников. По его словам, в день инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского он подаст соответствующее заявление.