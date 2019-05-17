Иск Розенблата против Порошенко и Сытника: суд открыл производство. Фото: Minval.az

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Иск против Петра Порошенко, действующего президента, и Артема Сытника, директора Национального антикоррупционного бюро Украины, рассмотрит Окружной административный суд Киева, который сегодня открыл соответствующее производство.

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Народный депутат Борислав Розенблат выступает истцом против Порошенко и Сытника. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Заседание суда будет проходить по упрощенной процедуре, на которое не будут вызывать представителей сторон. Все будет зависеть исключительно от материалов, которые ранее были прикреплены к делу.

Розенблат подал иск в суд, требуя признания того, что Порошенко не может назначать директора НАБУ. Также Розенблат просит суд признать, что Сытник — неквалифицированный специалист, то есть, установить отсутствие у Сытника компетенции, согласно которой он может занимать должность директора бюро и выполнять возложенные на него обязанности.

Напомним, о том, что Розенблат подал иск против Порошенко и Сытника, стало известно 15 мая.

В марте нардеп опубликовал запись разговора, на которой человек с голосом, похожим на Сытника, утверждает, что вмешивался в американские президентские выборы путем передачи информации, которая могла бы помочь победить Хиллари Клинтон.