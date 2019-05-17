За передачу служебной информации злоумышленники получили 30 тыс. грн, фото: vlasno.info

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Служба безопасности Украины разоблачила схему получения и продажи служебной информации из базы автоматизированной системы таможенного оформления Государственной фискальной службы (ГФС) «Инспектор-2006».

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Преступную схему создал инспектор ГФС Одесской таможни, в ней также были задействованы двое посредников — жители Винницы. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

За денежное вознаграждение злоумышленники предоставляли заинтересованным лицам информацию о пересечении границы транспортными средствами с иностранной регистрацией, а также персональные данные водителей.

Правоохранители зафиксировали несколько случаев передачи такой информации, во время которых злоумышленники получили в общей сложности 30 тыс. грн.

Во время очередной попытки продать служебную информацию фискальной службы в Виннице задержали обоих посредников. Инспектора Одесской таможни задержали на его рабочем месте.

Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении за ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) и ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса.

Продолжаются следственные действия с целью установления других должностных лиц фискальной службы, которые могут быть причастны к деятельности этой схемы.

Напомним, недавно СБУ сообщала о разоблачении схемы продажи данных из базы «Инспектор-2006», которую организовала группа злоумышленников, действовавшей в Хмельницком. В этой противоправной деятельности были задествованы три человека — сотрудник спецподразделения КОРД Нацполиции в Хмельницкой области и двое работников местной таможни.