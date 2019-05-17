Партия «Голос»: шансы Вакарчука на парламентских выборах оценили эксперты. Фото: Новости Чернигова

https://racurs.ua/n122036-partiya-golos-shansy-vakarchuka-na-parlamentskih-vyborah-ocenili-eksperty.html

Ракурс

Святослав Вакарчук, известный украинский музыкант, 16 мая презентовал свою партию «Голос», с которой пойдет на парламентские выборы осенью 2019 года. Его решение и шансы на успех прокомментировали аналитики фонда «Демократические инициативы» им. Кучерива.

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Рейтинг Вакарчука значительно упал, считает профессор политологии Национального университета «Киево-Могилянская академия», научный директор фонда Алексей Гарань. Связано это с тем, что он музыкант долго думал, идти ли ему на выборы президента. Из-за своей неуверенности он потерял большое количество сторонников, которые могли стать его избирателями, говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Вакарчук может попытаться создать либерально-реформистскую силу, но конкуренция у него будет очень велика, добавил Гарань.

Он будет играть на поле постмайданного государственного электората, где уже есть очень много политических сил. Здесь будет и Порошенко, и Тимошенко, и Гриценко, и Смешко, и прочие, — заявил эксперт.

Он также добавил, что у партии «Голос» есть перспективы, но только в том случае, если она выступит объединительной силой. По словам Гараня, ранее национал-демократические либеральные реформаторы не смогли объединиться. Об этом свидетельствует история Майданы после 2014 года, когда началась АТО.

В то же время профессор считает, что у Вакарчука правильная позиция и его не стоит сравнивать с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Последний сразу попал на пост президента, а вот Вакарчук изначально идет в парламент, где сможет набраться опыта и показать, на что способен.

Директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина считает, что у Вакарчука были хорошие шансы на выборах президента. Возможно, он бы и не выиграл, но тогда бы и у Зеленского шансы на победу были меньше, его голоса могли распределиться между обеими кандидатами. К тому же, социологические опросы свидетельствовали о том, что на 2% больше респондентов хотели видеть новым лидером Вакарчука, а не Зеленского.

Бекешкина добавила, что на данный момент у Вакарчука рейтинг составляет всего 2. Он может преодолеть пятипроцентный барьер и пройти в Верховную Раду, но это будет зависеть от двух факторов — известных людей в команде и качества рекламы в СМИ.

Также Бекешкина отметила, что молодежь проголосовала за Зеленского, а это значит, что Вакарчуку придется бороться именно за электорат будущего президента, которому отдали предпочтение практически все регионы Украины.

Еще один аналитик фонда Мария Золкина отметила, что не видит перспектив у партии «Голос».

По ее словам, политика — эта сфера, где нужно все делать вовремя. В качестве примера она привела партию «Слуга народа».

Золкина также высказалась по поводу вероятных избирателей Вакарчука.

Это будет узкая ниша интеллигенции, прогрессивной молодежи, которая разделяет базовые европейские ценности (свобода передвижения людей, вступление в ЕС и НАТО), но на фоне умеренного патриотизма и государственности. Только вот проблема в том, что и этот электорат распределится между (как минимум) «Блоком Петра Порошенко», «Гражданской позицией», «Самопомощью», возможно — «Силой и честью», и даже какие-то избиратели с такими установками по другим мотивам пойдут голосовать за «Слугу народа», — отметила она.

Также аналитик добавила, что получить голос избирателя можно, если ты общаешься с ним на понятном, простом языке. На примере Зеленского она рассказала, что хотя тот избегал прямых ответов на вопросы, но общался с людьми на доступном им языке.

Что касается самого Вакарчука, она отметила, что во время презентации партии «Голос» он рассказывал об «экзистенциальных угрозах», а обычным людям это непонятно.

В парламенте, по крайней мере следующем, я их не вижу. И сама персона Вакарчука +5% на выборах не обеспечит, — подытожила Золкина.

Напомним, 16 мая Вакарчук презентовал свою новую партию «Голос». Стоит отметить, что музыкан уже был народным депутатом.