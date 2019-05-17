Партія «Голос»: шанси Вакарчука на парламентських виборах оцінили експерти. Фото: Новини Чернігова

https://racurs.ua/ua/n122036-partiya-golos-shansy-vakarchuka-na-parlamentskyh-vyborah-ocinyly-eksperty.html

Ракурс

Святослав Вакарчук, відомий український музикант, 16 травня презентував свою партію «Голос», з якою піде на парламентські вибори восени 2019 року. Його рішення і шанси на успіх прокоментували аналітики фонду «Демократичні ініціативи» ім. Кучеріва.

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Рейтинг Вакарчука значно впав, вважає професор політології Національного університету «Києво-Могилянська академія», науковий директор фонду Олексій Гарань. Пов’язано це з тим, що музикант довго думав, чи йти йому на вибори президента. Через свою невпевненість він втратив велику кількість прихильників, які могли стати його виборцями, йдеться в повідомленні прес-служби фонду.

Вакарчук може спробувати створити ліберально-реформаторську силу, але конкуренція у нього буде дуже велика, додав Гарань.

Він буде грати на полі постмайданного державного електорату, де вже є дуже багато політичних сил. Тут буде і Порошенко, і Тимошенко, і Гриценко, і Смішко, й решта, — заявив експерт.

Він також додав, що у партії «Голос» є перспективи, але тільки в тому випадку, якщо вона виступить об'єднуючою силою. За словами Гараня, раніше націонал-демократичні ліберальні реформатори не змогли об'єднатися. Про це свідчить історія Майдану після 2014 року, коли почалася АТО.

Водночас професор вважає, що у Вакарчука правильна позиція і його не варто порівнювати з новообраним президентом Володимиром Зеленським. Останній одразу потрапив на пост президента, а ось Вакарчук спочатку йде в парламент, де зможе набратися досвіду і показати, на що здатний.

Директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна вважає, що у Вакарчука були хороші шанси на виборах президента. Можливо, він би і не виграв, але тоді б і в Зеленського шансів на перемогу було би менше, його голоси могли розподілитися між обома кандидатами. До того ж, соціологічні опитування свідчили про те, що на 2% більше респондентів хотіли бачити новим лідером Вакарчука, а не Зеленського.

Бекешкіна додала, що на даний момент рейтинг Вакарчука становить всього 2%. Він може подолати п’ятивідсотковий бар'єр і пройти до Верховної Ради, але це буде залежати від двох чинників — відомих людей у команді та якості реклами у ЗМІ.

Також Бекешкіна зазначила, що молодь проголосувала за Зеленського, а це значить, що Вакарчуку доведеться боротися саме за електорат майбутнього президента, якому віддали перевагу практично всі регіони України.

Ще один аналітик фонду Марія Золкіна зазначила, що не бачить перспектив у партії «Голос».

За її словами, політика — це сфера, де потрібно все робити вчасно. До прикладу вона навела партію «Слуга народу».

Золкіна також висловилася стосовно ймовірних виборців Вакарчука.

Це буде вузька ніша інтелігенції, прогресивної молоді, яка поділяє базові європейські цінності (свобода пересування людей, вступ до ЄС і НАТО), але на тлі помірного патріотизму та державності. Тільки ось проблема в тому, що і цей електорат розподілиться між (щонайменше) «Блоком Петра Порошенка», «Громадянською позицією», «Самопоміччю», можливо — «Силою і честю», та навіть якісь виборці з такими установками з інших міркувань підуть голосувати за «Слугу народу», — зазначила вона.

Також аналітик додала, що отримати голос виборця можна, якщо ти спілкуєшся з ним зрозумілою, простою мовою. На прикладі Зеленського вона пояснила, що хоча той уникав прямих відповідей на запитання, але спілкувався з людьми доступною їм мовою.

Стосовно самого Вакарчука вона зазначила, що під час презентації партії «Голос» він розповідав про «екзистенціальні загрози», а звичайним людям це незрозуміло.

У парламенті, принаймні наступному, я їх не бачу. І сама персона Вакарчука +5% на виборах не забезпечить, — підсумувала Золкіна.

Нагадаємо, 16 травня Вакарчук презентував свою нову партію «Голос». Варто зазначити, що музикант вже був народним депутатом.