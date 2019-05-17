Вакарчук записав звернення від партії «Голос». Фото: InfoResist

https://racurs.ua/ua/n122035-vakarchuk-zapysav-zvernennya-vid-partiyi-golos-video.html

Ракурс

Святослав Вакарчук, відомий український музикант, записав звернення до українців. У відео він звертається до громадян від імені своєї партії «Голос». Разом із нею він планує йти на парламентські вибори восени 2019 року.

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За словами Вакарчука, після презентації партії за один день до них долучилося багато волонтерів, а самої роботи стало втричі більше. Для розвитку команди їм потрібна більша кількість людей. Про це співак повідомив у своєму відео на Facebook.

Вакарчук розповів, яких людей потребує його нова партія. За його твердженням, це мають бути патріотичні, порядні, професійні та молоді душею люди, які готові принести зміни до української політики.

Як повідомляв «Ракурс», напередодні стало відомо, хто увійшов до команди Вакарчука. Зокрема, співак представив шістьох членів партії «Голос».