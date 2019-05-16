Партія Вакарчука: що відомо про членів команди. Фото: Страна

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Відомий рок-музикант Святослав Вакарчук показав свою команду, з якою хоче піти на осінні вибори в парламент. Поки що він представив шістьох членів партії «Голос».

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Сам Вакарчук регулярно потрапляє в топ-листи найвпливовіших людей України за версією різних видань. У січні цього року напередодні передвиборної гонки Вакарчук вирішив не балотуватися в президенти, проте вирішив піти в парламент.

В партію «Голос» увійшла екс-заступник міністра економіки в 2015—2016 роках Юлія Клименко. Вона 17 років займала керівні посади в інвестиційних компаніях, які співпрацювали з іноземними організаціями.

Разом із Клименко до партії входить громадський активіст Ярослав Юрчишин, який займається боротьбою з корупцією. В рамках цієї діяльність він перебував в Раді громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України (НАБУ), був радником екс-секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Андрія Парубія, перебував у конкурсній комісії з обрання прокурорів Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) і очолював Київську організацію партії «ДемАльянс». У послужному списку Юрчишина також робота помічником народних депутатів Ігоря Кріля і Лесі Оробець.

Соломія Бобровська, яка була радником екс-голови Одеської облдержадміністрації Михайла Саакашвілі, також увійшла в команду Вакарчука. Раніше її нагородили медаллю «За жертовність і любов до України» від УПЦ КП (Українська православна церква Київського патріархату). Бобровська є учасницею руху «Чесно. Фільтруй Раду! «і співзасновником Євромайдану SOS. В її послужному списку також є посада помічниці віце-прем'єра з гуманітарних питань Олександра Сича.

Кіборг Донецького аеропорту Андрій Шараскін з позивним «Богема» також увійшов до партії «Голос». Будучи режисером і актором, Шараскін в 2014 році пішов служити на Донбас. Він займав посаду голови нацрух «Державна ініціатива Яроша» і отримав іменну зброю від Олександра Турчинова (секретар РНБО). Також у Шараскіна є орден «За мужність» III ступеня, відзнака президента і медаль учасника АТО.

В команду Вакарчука увійшов заслужений лікар України Юрій Соколов. Доктор медичних наук завідує відділенням інтервенційної кардіології в інституті кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска, а також володіє орденом «За заслуги» III ступеня. Соколов входить в Європейське товариство кардіологів і представляє Україну в міжнародній громадській ініціативі «Stent for Life».

Як раніше повідомлялося, Вакарчук розповів про головні цілі своєї партії.