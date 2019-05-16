САП відкрила справу проти Лещенка через квартиру за 7 млн грн, нардеп назвав це трагіфарсом, фото — ТСН

https://racurs.ua/ua/n121998-sap-vidkryla-spravu-proty-leschenka-za-kupivlu-kvartyru-nardep-nazvav-ce-tragifarsom.html

Ракурс

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 16 травня повідомила, що зареєструвала кримінальне провадження за фактом публікацій у ЗМІ даних стосовно нардепа Сергія Лещенка.

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Як повідомили у прес-службі відомства, йдеться про купівлю елітної квартири у центрі столиці за кошти, начебто отримані в якості неправомірної вигоди.

Провадження відкрили за ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) КК України, а Лещенка викликали на допит. Відкриття справи у САП пояснили тим, що Лещенко буцімто отримував хабарі від підприємця за лобіювання бізнес-інтересів. Досудове розслідування здійснюватиме Національне антикорупційне бюро України.

Депутат у Фейсбук оперативно відреагував на відкрите проти себе провадження. Цю історію він назвав трагіфарсом і закликав генпрокурора Юрія Луценка негайно внести подання до парламенту про зняття з нього депутатської недоторканості.

Досить рятувати себе на посаді за рахунок створення навколо мене дешевих інформаційних приводів. Історія з квартирою вже закінчилася два роки тому рішенням суду, а також закриттям провадження самою прокуратурою за статтею «відсутність події злочину», — заявив Лещенко.

Він також обіцяє позиватися до САП про захист честі та гідності.

Лещенко у 2016 році придбав квартиру в центрі Києва. Її вартість ЗМІ оцінювали у 7 млн ​​грн. Після цього екс-журналіста звинуватили в корупції. Провадження, які були відкриті стосовно нього, закрив Печерський райсуд Києва.

У НАБУ заявили, що 7,55 млн грн, які були сплачені нардепом за квартиру, надали Олена Притула (позика — 3,7 млн грн), матір депутата (2 млн грн), цивільна дружина (150 тис. грн). Ще 1,78 млн грн були особистими заощадженнями Лещенка. У НАБУ заявляли, що у придбанні квартири виявили ознаки адміністративного правопорушення.

Нещодавно генпрокурор назвав Лещенка «політичним скунсом» і пригрозив підозрою через розголошення даних досудового слідства щодо «чорної бухгалтерії» Партії регіонів, яке привело до втручання в американські вибори з України. Йдеться про оприлюднення інформації про колишнього політтехнолога Партії регіонів і керівника виборчої кампанії Трампа Пола Манафорта. Луценко вважає, що Лещенко разом з директором НАБУ Артемом Ситником впливав на вибори у США у 2016 році.

Правник американського президента Рудольф Джуліані у травні скасував свою поїздку в Україну «через ворогів Трампа і США» в оточенні Зеленського, назвавши таким ворогом Лещенка. У відповідь Лещенко заявив, що генпрокурор Луценко наговорив Джуліані «купу фейків», які той згодом озвучив в ефірі американського телеканалу Fox.

21 березня Генпрокуратура почала розслідування можливого втручання українців у вибори президента США в 2016 році на користь кандидата Хілларі Клінтон.