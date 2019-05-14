Луценко назвав Лещенка політичним скунсом і пригрозив підозрою / Фото: Генплан таможни

https://racurs.ua/ua/n121913-lucenko-nazvav-leschenka-politychnym-skunsom-i-prygrozyv-pidozrou.html

Ракурс

Сергія Лещенка, який напередодні оприлюднив нібито сценарний план впливу генпрокурора Юрія Луценка на персонального адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані, викликають в Генеральну прокуратуру.

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Не виключено, що йому вручать підозру у розголошенні даних досудового слідства щодо «чорної бухгалтерії» Партії регіонів. Про це під час сьогоднішнього брифінгу повідомив очільник ГП Луценко.

Нардепа Лещенка викличуть до слідчих і, ймовірно, йому буде вручено підозру за розголошення даних слідства у справі так званої «чорної каси» Януковича, яка привела до втручання в американські вибори з української території, — сказав генпрокурор.

Йдеться про оприлюднення інформації з «амбарної книги», де фігурувало прізвище колишнього політтехнолога Партії регіонів і керівника виборчої кампанії Трампа Пола Манафорта.

Генпрокурор також назвав Лещенка «політичним скунсом», який разом з директором НАБУ Артемом Ситником впливав на вибори у США у 2016 році.

Лещенко, як народний депутат, точно понесе відповідальність. Або він вкаже, хто йому злив цю інформацію, або буде відповідати самостійно, — додав Луценко.

Також генпрокурор заявив, що скасування візиту Рудольфа Джуліані до України (адвокат Трампа мав зустрітися із Володимиром Зеленським) не є «звичайною подією», якій потрібно приділити особливу увагу. У той же час Луценко вибачився перед Джуліані за слова Лещенка і заявив, що розраховує на швидкий візит адвоката Трампа в Україні.

Нагадаємо, що раніше Джуліані скасував свою поїздку в Україну «через ворогів Трампа і США» в оточенні Зеленського, назвавши таким ворогом Лещенка.

Разом з тим, кілька днів тому Лещенко заявив, що генпрокурор Луценко наговорив Джуліані «купу фейків», які той згодом озвучив в ефірі американського телеканалу Fox. На думку нардепа, Луценко залучив адвоката Трампа в реалізацію сценарію «з порятунку себе коханого від звільнення».

21 березня Генпрокуратура почала розслідування можливого втручання українців у вибори президента США в 2016 році на користь кандидата Хілларі Клінтон.