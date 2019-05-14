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Прогноз погоди на 15 травня обіцяє зливи і грози половині України. Фото: Газета РВС

Прогноз погоди на 15 травня обіцяє зливи і грози половині України (КАРТА)

14 тра 2019, 17:10
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Погода в Україні 15 травня буде сонячною і теплою для жителів центру, півдня та сходу. На решті території очікуються дощі з грозами.

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Укргідрометцентр видав прогноз, згідно з яким у Черкаській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму буде сонячно, а температура повітря вдень утримається в межах 22−27 градусів тепла.

Вночі в цих областях буде трохи прохолодніше — стовпчик термометра не підніметься вище 13 градусів.

У Сумській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській та Закарпатській областях очікуються зливи і грози.

Денна температура повітря в цих регіонах коливатиметься в межах 21−24 градусів тепла, а вночі складе 10−12 градусів.

У Києві та Київській області також очікуються дощі. Вдень буде тепло — 24 градуси тепла, а вночі — 12 градусів.

Прогноз погоди на 15 травня обіцяє зливи і грози половині України. Скріншот із сайту Укргідрометцетру

Нагадаємо, згідно з прогнозами синоптиків, літо в Україні буде прохолодним. Більш того, очікуються затяжні дощі, поривчастий вітер і град. По-справжньому літньою погода стане з середини червня й утримається до середині серпня.

Джерело: Ракурс


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