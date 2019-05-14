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Вийшов трейлер стрічки «Заборонений» — першого кінофільму про Василя Стуса, фото — Фейсбук

Вийшов трейлер стрічки «Заборонений» — першого кінофільму про Василя Стуса (ВІДЕО)

14 тра 2019, 17:03
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Вийшов трейлер стрічки «Заборонений» — першого кінофільму про поета та дисидента Василя Стуса.

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Картина «Заборонений» розповідає про останні роки життя Стуса. Вона вийде у прокат 5 вересня 2019 року, до дня пам’яті поета, повідомляється 14 травня на офіційній сторінці стрічки у Фейсбук.

Це історія про мужність, дружбу, боротьбу та людську гідність, — коротко охарактеризували суть фільму його автори.

Стрічка створена за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Прокатником фільму виступить B&H Film Distribution Company.

Нагадаємо, що під час зйомок стрічки розгорівся скандал. Зі сценарію фільму видалили всі згадки про його адвоката Віктора Медведчука, який захищав поета у справі про антирадянщину. Згодом прем'єр Гройсман доручив Міністерству культури і Державному агентству з питань кіно перевірити, чи правдиво розказана історія про Стуса. Творці фільму пообіцяли повернути сцену суду за участю Медведчука.

Джерело: Ракурс


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