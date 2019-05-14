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Штормове попередження: грози накриють північ і центр України 14 травня. Фото: park72.ru

Штормове попередження: грози накриють північ і центр України 14 травня (КАРТА)

14 тра 2019, 16:25
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Штормове попередження видали синоптики: грози накриють кілька областей України. Погіршення погодних умов очікується в найближчі три години.

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Під дію негоди потраплять Сумська, Чернігівська, Київська, Житомирська, Вінницька, Черкаська та Полтавська області. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Штормове попередження: грози накриють північ і центр України 14 травня. Скріншот із сайту Укргідрометцентру

Варто зазначити, що гроза — це досить небезпечне природне явище. Під час грози слід закрити усі вікна, по можливості вимкнути побутову техніку й не виходити з дому.

Якщо гроза застала вас на вулиці, не треба ховатися під високими деревами і розмовляти по мобільному телефону. Також необхідно уникати електричних предметів.

Нагадаємо, напередодні синоптики повідомляли, що погода в Україні сьогодні, 14 травня, буде похмурою, але теплою. При цьому грози обіцяли у західних областях.

Джерело: Ракурс


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