Штормовое предупреждение: грозы накроют север и центр Украины 14 мая (КАРТА)

Штормовое предупреждение: грозы накроют север и центр Украины 14 мая. Фото: park72.ru

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Штормовое предупреждение выдали синоптики: грозы накроют несколько областей Украины. Ухудшение погодных условий ожидается в ближайшие три часа.

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Действию непогоды подвергнутся Сумская, Черниговская, Киевская, Житомирская, Винницкая, Черкасская и Полтавская области. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Стоит отметить, что гроза — это достаточно опасное природное явление. Во время грозы следует закрыть все окна, по возможности выключить бытовую технику и не выходить из дома.

Если гроза настигла вас на улице, не нужно прятаться под высокими деревьями и разговаривать по мобильному телефону. Также необходимо избегать электрических предметов.

Напомним, накануне синоптики сообщали, что погода в Украине сегодня, 14 мая, будет пасмурной, но теплой. При этом грозы обещали в западных областях.