Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
Штормовое предупреждение: грозы накроют север и центр Украины 14 мая. Фото: park72.ru

Штормовое предупреждение: грозы накроют север и центр Украины 14 мая (КАРТА)

14 мая 2019, 16:25
999

Штормовое предупреждение выдали синоптики: грозы накроют несколько областей Украины. Ухудшение погодных условий ожидается в ближайшие три часа.

Loading...

Действию непогоды подвергнутся Сумская, Черниговская, Киевская, Житомирская, Винницкая, Черкасская и Полтавская области. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Штормовое предупреждение: грозы накроют север и центр Украины 14 мая. Скриншот сайта Укргидрометцентра

Стоит отметить, что гроза — это достаточно опасное природное явление. Во время грозы следует закрыть все окна, по возможности выключить бытовую технику и не выходить из дома.

Если гроза настигла вас на улице, не нужно прятаться под высокими деревьями и разговаривать по мобильному телефону. Также необходимо избегать электрических предметов.

Напомним, накануне синоптики сообщали, что погода в Украине сегодня, 14 мая, будет пасмурной, но теплой. При этом грозы обещали в западных областях.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

Акция «евробляхеров» в Киеве: возгласы «Ганьба!», наезд на правоохранителя, слезоточивый газ и драка с полицией (ВИДЕО)

В центре Киева продолжилась акция «евробляхеров» с требованием отменить акциз и отсрочить штрафы. Во время акции произошли столкновения с полицией, на одного правоохранителя совершен наезд, силовики применили слезоточивый газ

Новости Украины
14:41
Новости партнеров
Загрузка...