Дело Злочевского: САП обвинила руководство НАБУ в саботаже расследования

https://racurs.ua/n121908-sap-o-dele-zlochevskogo-nabu-imitiruet-rassledovanie-deystvuya-v-interesah-obschestvennikov.html

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В деле экс-министра экологии времен Януковича Николая Злочевского Специализированная антикоррупционная прокуратура поставила под сомнение расследование Национального антикоррупционного бюро. В САП заявили о длительном непроведении детективами НАБУ никаких следственных действий в уголовном производстве и допросе за три месяца только одного человека.

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Детективы и руководство НАБУ только создают видимость расследования, действуя в интересах некоторых общественных деятелей, искусственно, то есть при отсутствии каких-либо как законных, так и объективных на то оснований, предоставляя весомости их заявлениям, получая в благодарность активную информподдержку, — отметили в САП.

Также в Антикоррупционной прокуратуре напомнили, что с декабря 2015 года НАБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, которое начали следователи Генпрокуратуры в июне того же года по заявлению нардепа Татьяны Черновол о злоупотреблении Злочевским властью и служебным положением. Речь идет о выдаче 38 разрешений на пользование недрами подконтрольным ему предприятиям.

По результатам проведенного предварительного расследования, не получено ни одно доказательство вмешательства бывшего министра в деятельность специальной межведомственной комиссии, которая в 2011 году выдала спецразрешения на пользование недрами, — отметили в САП.

В августе 2016 прокурор заявил админиск об отмене пяти разрешений в отношении которых возникали вопросы, суд отклонил эти иски.

После многочисленных совместных совещаний с октября 2016 года по август 2017 года детективы бюро не выполнили ни одного действия в уголовном производстве. В связи с этим, 1 августа 2017 года прокурор САП закрыл это дело, а НАБУ решение не оспаривало.

Однако, 15 июня 2018 года по результатам рассмотрения жалобы нардепа Чорновол, следственный судья отменил постановление прокурора в связи с якобы неполнотой расследования (не был проведен допрос свидетеля-нардепа, суд дал два месяца на допрос Черновол).

После допроса детективы назначили проведение судебно-экономической экспертизы якобы с целью установления возможных убытков, которые заключались бы в разнице стоимости пяти специальных разрешений. До настоящего времени указанное постановление следственного судьи не выполнено.

Органами ГИС 21 февраля открыто исполнительное производство и 22 марта 2019 года на НАБУ наложен штраф за невыполнение решения суда.