Смартфон научили определять местоположение противника в бою. Фото: Habr

https://racurs.ua/n121907-smartfon-nauchili-opredeleniya-mestopolojeniya-protivnika-v-bou.html

Ракурс

Смартфон научили определять местоположение противника во время боевых действий. Специальную систему вычисления координат создали ученые инженеры из Соединенных Штатов.

Loading...

С помощью этого устройства солдаты смогут вычислить место, откуда ведется обстрел, чтобы найти укрытие, наименее уязвимое для вражеских пуль. Об этом сообщает Американское акустическое общество, передает «Хайтек».

Разработанная в Университете Сен-Луи экспериментальная модель основана на волнах, производимых боевым оружием при совершении выстрела. Первая, конусообразная сверхзвуковая ударная волна, распространяется впереди летящей пули, а вторая, дульная — расходится сферически от огнестрельного оружия во всех направлениях. Новая система ловит эти волны с помощью встроенных в наушники микрофонов и отображает положение противника на дисплее телефона.

Ожидается, что новая технология поможет сохранить жизнь и здоровье солдат в условиях ведения боя.

Ранее сообщалось, что китайские инженеры создали дисплей для незрячих. Smart Touch работает по принципу голосового управления, позволяя при этом слушать текст в людных местах без применения наушников.