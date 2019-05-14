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Смартфон научили определять местоположение противника в бою. Фото: Habr

Смартфон научили определять местоположение противника в бою

14 мая 2019, 15:59
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Смартфон научили определять местоположение противника во время боевых действий. Специальную систему вычисления координат создали ученые инженеры из Соединенных Штатов.

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С помощью этого устройства солдаты смогут вычислить место, откуда ведется обстрел, чтобы найти укрытие, наименее уязвимое для вражеских пуль. Об этом сообщает Американское акустическое общество, передает «Хайтек».

Разработанная в Университете Сен-Луи экспериментальная модель основана на волнах, производимых боевым оружием при совершении выстрела. Первая, конусообразная сверхзвуковая ударная волна, распространяется впереди летящей пули, а вторая, дульная — расходится сферически от огнестрельного оружия во всех направлениях. Новая система ловит эти волны с помощью встроенных в наушники микрофонов и отображает положение противника на дисплее телефона.

Ожидается, что новая технология поможет сохранить жизнь и здоровье солдат в условиях ведения боя.

Ранее сообщалось, что китайские инженеры создали дисплей для незрячих. Smart Touch работает по принципу голосового управления, позволяя при этом слушать текст в людных местах без применения наушников.


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