Смартфон навчили визначати місцезнаходження противника в бою. Фото: Habr

https://racurs.ua/ua/n121907-smartfon-navchyly-vyznachaty-misceznahodjennya-protyvnyka-v-bou.html

Ракурс

Смартфон навчили визначати місцезнаходження противника під час бойових дій. Спеціальну систему обчислення координат створили вчені інженери зі Сполучених Штатів.

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За допомогою цього пристрою солдати зможуть обчислити місце, звідки ведеться обстріл, аби знайти укриття, найменш вразливе для ворожих куль. Про це повідомляє Американське акустичне товариство, передає «Хайтек».

Розроблена в Університеті Сен-Луї експериментальна модель ґрунтується на хвилях, які утворює бойова зброя під час здійснення пострілу. Перша, конусоподібна надзвукова ударна хвиля, розповсюджується попереду випущеної кулі, а друга, дулова — розходиться сферично від вогнепальної зброї у всіх напрямках. Нова система перехоплює ці хвилі за допомогою вбудованих у навушники мікрофонів і відображає положення противника на дисплеї телефону.

Очікується, що нова технологія допоможе вберегти життя та здоров’я солдатів в умовах ведення бою.

Раніше повідомлялося, що китайські інженери створили дисплей для незрячих. Smart Touch працює за принципом голосового управління, дозволяючи при цьому слухати текст у людних місцях без застосування навушників.