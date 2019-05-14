Справа Злочевського: САП звинуватила керівництво НАБУ у створенні видимості розслідування / Фото: Vse.Media

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У справі екс-міністра екології часів Януковича Миколи Злочевського Спеціалізована антикорупційна прокуратура поставила під сумнів розслідування Національного антикорупційного бюро. У САП заявили про тривале непроведення детективами НАБУ жодних слідчих дій у кримінальному провадженні та допит за три місяці лише однієї особи.

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Детективи та керівництво НАБУ лише створюють видимість розслідування, діючи в інтересах деяких громадських діячів, штучно, тобто за відсутності будь-яких як законних, так і об'єктивних на те підстав, надаючи вагомості їхнім заявам, отримуючи у вдячність активну інформпідтримку, — зазначили у САП.

Також у Антикорупційній прокуратурі нагадали, що з грудня 2015 року НАБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке розпочали слідчі Генпрокуратури у червні того ж року за заявою нардепа Тетяни Чорновол щодо зловживання Злочевським владою та службовим становищем. Йдеться про видачу 38 дозволів на користування надрами підконтрольним йому підприємствам.

За результатами проведеного досудового розслідування, не здобуто жодного доказу втручання колишнього міністра в діяльність спеціальної міжвідомчої комісії, яка у 2011 році видала спецдозволи на користування надрами, — зазначили у САП.

У серпні 2016 року прокурор заявив адмінпозови про скасування п’яти дозволів щодо яких виникали запитання, суд відхилив ці позови.

Після численних спільних нарад з жовтня 2016 року по серпень 2017 року детективи бюро не виконали жодної дії у кримінальному провадженні. У зв’язку з цим, 1 серпня 2017 року прокурор САП закрив цю справу, а НАБУ його не оскаржувало.

Однак, 15 червня 2018 року за результатами розгляду скарги нардепа Чорновол, слідчий суддя скасував постанову прокурора у зв’язку з нібито неповнотою розслідування (не був проведений допит свідка-нардепа, суд дав два місяці на допит Чорновол).

Після допиту Чорновол детективи призначили проведення судово-економічної експертизи нібито з метою встановлення можливих збитків, що полягали б у різниці вартості п’яти спецдозволів. До теперішнього часу указана ухвала слідчого судді не виконана.

Органами ДВС 21 лютого відкрито виконавче провадження та 22 березня 2019 року на НАБУ накладено штраф за невиконання рішення суду.