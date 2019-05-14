Вышел трейлер фильма «Запрещенный» — первой киноленты о Василии Стусе, фото — Фейсбук

https://racurs.ua/n121911-vyshel-treyler-filma-zapreschennyy-pervoy-kinolenty-o-vasilii-stuse-video.html

Ракурс

Вышел трейлер фильма «Запрещенный» — первой киноленты о поэте и диссиденте Василии Стусе.

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Картина «Запрещенный» рассказывает о последних годах жизни Стуса. Она выйдет в прокат 5 сентября 2019 года, в день памяти поэта, сообщается 14 мая на официальной странице ленты в Фейсбук.

Это история о мужестве, дружбе, борьбе и человеческом достоинстве, — так кратко охарактеризовали суть фильма его авторы.

Лента создана при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Прокатчиком фильма выступит B&H Film Distribution Company.

Напомним, что во время съемок ленты разгорелся скандал. Из сценария фильма удалили все упоминания о его адвокате Викторе Медведчуке, который защищал поэта в деле об антисоветизме. Впоследствии премьер Гройсман поручил Министерству культуры и Государственному агентству по вопросам кино проверить, правдиво ли рассказанна история о Стусе. Создатели фильма пообещали вернуть сцену суда с участием Медведчука.