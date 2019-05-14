Прогноз погоды на 15 мая сулит ливни и грозы половине Украины (КАРТА)

Прогноз погоды на 15 мая сулит ливни и грозы половине Украины. Фото: Газета РВС

https://racurs.ua/n121912-prognoz-pogody-na-15-maya-sulit-livni-i-grozy-polovine-ukrainy-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 15 мая будет солнечной и теплой для жителей центра, юга и востока. На остальной территории ожидаются дожди с грозами.

Loading...

Укргидрометцентр выдал прогноз, согласно которому в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях и в Крыму будет солнечно, а температура воздуха днем удержится в пределах 22−27 градусов тепла.

Ночью в этих областях будет немного прохладней — столбик термометра не поднимется выше 13 градусов.

В Сумской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской и Закарпатской областях ожидаются ливни и грозы.

Дневная температура воздуха в этих регионах будет колебаться в пределах 21−24 градусов тепла, а ночью составит 10−12 градусов.

В Киеве и Киевской области также ожидаются дожди. Днем будет достаточно тепло — 24 градуса, а ночью — 12 градусов.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков, лето в Украине будет прохладным. Более того, ожидаются затяжные дожди, порывистый ветер и град. По-настоящему летняя погода начнется с середины июня и завершится в середине августа.