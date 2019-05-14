Луценко назвал Лещенко политическим скунсом и пригрозил подозрением / Фото: Генплан таможни

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Ракурс

Сергея Лещенко, который накануне обнародовал якобы сценарный план воздействия генпрокурора Юрия Луценко на персонального адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, вызывают в Генеральную прокуратуру.

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Не исключено, что нардепу вручат подозрение в разглашении данных досудебного расследования по делу о «черной бухгалтерии» Партии регионов. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сообщил глава ГП Луценко.

Нардепа Лещенко вызовут к следователям и, вероятно, ему вручат подозрение в разглашении данных следствия по делу так называемой «черной кассы» Януковича, которая привела к вмешательству в американские выборы из украинской территории, — сказал генпрокурор.

Речь идет об обнародовании информации из «амбарной книги», где фигурировала фамилия бывшего политтехнолога Партии регионов и главы избирательной кампании Трампа Пола Манафорта.

Генпрокурор также назвал Лещенко «политическим скунсом», который вместе с директором НАБУ Артемом Сытником влиял на выборы в США в 2016 году.

Лещенко, как народный депутат, точно понесет ответственность. Или он укажет, кто ему слил эту информацию, или будет отвечать самостоятельно, — добавил Луценко.

Также генпрокурор заявил, что отмена визита Рудольфа Джулиани в Украину (адвокат Трампа должен был встретиться с Владимиром Зеленским) не является «обычным событием», которому нужно уделить особое внимание. В то же время Луценко извинился перед Джулиани из-за Лещенко, подчеркнув, что рассчитывает на визит адвоката Трампа в Украину.

Напомним, что ранее Джулиани отменил свою поездку в Украину «из-за врагов Трампа и США» в окружении Зеленского, назвав таким врагом Лещенко.

Вместе с тем, несколько дней назад Лещенко заявил, что генпрокурор Луценко наговорил Джулиани «кучу фейков», которые тот впоследствии озвучил в эфире американского телеканала Fox. По мнению нардепа, Луценко привлек адвоката Трампа к реализации сценария «по спасению себя любимого от увольнения».

21 марта Генпрокуратура начала расследование возможного вмешательства украинцев в выборы президента США в 2016 году в пользу кандидата Хиллари Клинтон.