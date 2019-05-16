«Укрпошта» хоче продати будівлю на Майдані та пересадити поштарів у селах на автомобілі

«Укрпошта» може продати київський головпоштамт, фото: «Українські новини»

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«Укрпошта» може продати свою будівлю на Майдані Незалежності в Києві та аналогічну нерухомість в обласних центрах.

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Про це нещодавно заявив очільник держкомпанії Ігор Смілянський, повідомляє UBR.

За словами Смілянського, в такій нерухомості немає жодної необхідності.

До того ж, таке розміщення офісів держкомпанії викликає низку незручностей в поштарів та клієнтів компанії, особливо коли відбуваються якісь заходи чи акції протесту.

На його думку, офіси «Укрпошти» можна перенести в будівлі сортувальних центрів, котрі, як історично склалося, розміщені неподалік залізничних вокзалів.

Втім, самостійно ухвалювати такі рішення «Укрпошта» не може, для цього необхідно отримати відповідний дозвіл уряду.

Варто зазначити, що торік «Укрпошта» здала в оренду на 60 місяців частину площі на першому поверсі київського головпоштамту. За цією угодою держкомпанія отримає близько 70 млн грн.

Крім того, Смілянській на прес-конференції в Києві заявив про плани замінити відділення в невеликих селах на автомобілі й запровадити мобільні поштові відділення. За його словами, у селах, де проживають менше 2 тис. людей, поштові відділення завжди будуть збитковими. Про це повідомляє видання Today.

Чиновник зазначає, що експеримент із запровадження мобільних відділень у Чернігівській області завершився успішно, тому таку практику розповсюдять на інші регіони.

Однак, щоб продовжити проект, необхідні кошти. Очільник «Укрпошти» зазначає, що один із міжнародних банків готовий дати під низькі відсотки кредит на суму 800 млн грн.

Пріоритетними для цього проекту є Київська, Вінницька та Полтавська області.

Нагадаємо, у квітні «Укрпошта» представила поштову марку на честь Валерія Лобановського.