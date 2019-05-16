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Коломойський у Дніпрі: ЗМІ дізналися, хто повернувся в Україну разом з олігархом / Фото: ТСН

Коломойський у Дніпрі: олігарх прилетів у компанії бізнес-партнера Зеленського і нардепа — ЗМІ (ФОТО)

16 тра 2019, 16:24
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Ігор Коломойський прилетів до України з ізраїльського міста Герцлії на борту пасажирського літака разом із народним депутатом від партії «Відродження» Андрієм Шипком та співвласником «Студії Квартал 95» Тімуром Міндічем.

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Літак групи «Приват» з бортовим номером UR-PRT приземлився о 2.30 ночі 16 травня у Дніпрі, інформують журналісти програми «Схеми». Раніше повідомлялося, що Міндіч та Шипко неодноразово відвідували офіс Коломойського в Ізраїлі напередодні другого туру президентських виборів.

Зокрема, 5 квітня Міндіч виходив з офісу олігарха у компанії бізнесмена групи «Приват» Михайла Кіпермана. Ще за тиждень, 11 квітня, Міндіча бачили на балконі бізнес-центру, де раніше для місцевого видання позував сам Коломойський. Окрім цього, минулого місяця до офісу олігарха навідувався парламентар Шипко. Наприклад, 12 квітня, Міндіч і Шипко разом виходили із будівлі, де розташований офіс Коломойського.

Коломойський у Дніпрі: олігарх прилетів у компанії бізнес-партнера Зеленського і нардепа / Фото: "Схеми", Радіо Свобода

Коломойський у Дніпрі: олігарх прилетів у компанії бізнес-партнера Зеленського і нардепа / Фото: "Схеми", Радіо Свобода

Коломойський у Дніпрі: олігарх прилетів у компанії бізнес-партнера Зеленського і нардепа / Фото: "Схеми", Радіо Свобода

За інформацією журналістів, Міндіч є соратник Коломойського та, окрім «Кварталу 95», володіє часткою у наближених до нього медіа.

Раніше Коломойського в Ізраїлі неодноразово відвідував новообраний президент Володимир Зеленський, котрий літав на приватних авіалайнерах разом із бізнес-партнерами олігарха — Геннадієм Боголюбовим, братами Ігорем та Григорієм Суркісами, Тімуром Міндічем.

Нагадаємо, ЗМІ нещодавно розкрили перелік офшорних компаній, котрі належать Коломойському, а також імена його бізнес-партнерів. Зазначається, що частина активів олігарха прихована — виведена за кордон або записана на довірених осіб.


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