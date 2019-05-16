Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Коломойский в Днепре: СМИ узнали, кто вернулся в Украину вместе с олигархом / Фото: ТСН

Коломойский в Днепре: олигарх прилетел в компании бизнес-партнера Зеленского и нардепа — СМИ (ФОТО)

16 мая 2019, 16:24
999

Игорь Коломойский прилетел в Украину из израильского города Герцлия на борту пассажирского самолета вместе с народным депутатом от партии «Возрождение» Андреем Шипко и совладельцем «Студии Квартал 95» Тимуром Миндичем.

Loading...

Самолет группы «Приват» с бортовым номером UR-PRT приземлился в 2.30 ночи 16 мая в Днепре, информируют журналисты программы «Схемы». Ранее сообщалось, что Миндич и Шипко неоднократно посещали офис Коломойского в Израиле накануне второго тура президентских выборов.

В частности, 5 апреля Миндич выходил из офиса олигарха в компании бизнесмена группы «Приват» Михаила Кипермана. Еще спустя неделю, 11 апреля, Миндича видели на балконе бизнес-центра, где раньше для местного издания позировал сам Коломойский. Кроме этого, в прошлом месяце в офис олигарха наведывался парламентарий Шипко. Например, 12 апреля, Миндич и Шипко вместе выходили из здания, где расположен офис Коломойского.

Коломойский в Днепре: олигарх прилетел в компании бизнес-партнера Зеленского и нардепа / Фото: "Схеми", Радіо Свобода

Коломойский в Днепре: олигарх прилетел в компании бизнес-партнера Зеленского и нардепа / Фото: "Схеми", Радіо Свобода

Коломойский в Днепре: олигарх прилетел в компании бизнес-партнера Зеленского и нардепа / Фото: "Схеми", Радіо Свобода

По информации журналистов, Миндич является соратником Коломойского и, помимо «Квартала 95», владеет долей в приближенных к олигарху медиа.

Ранее Коломойского в Израиле неоднократно посещал новоизбранный президент Владимир Зеленский, который летал на частных авиалайнерах вместе с бизнес-партнерами олигарха — Геннадием Боголюбовым, братьями Игорем и Григорием Суркисом, Тимуром Миндичем.

Напомним, СМИ недавно раскрыли перечень офшорных компаний, принадлежащих Коломойскому, а также имена его бизнес-партнеров. Отмечается, что часть активов олигарха являются скрытыми — выведены за границу или записаны на доверенных лиц.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

Ирина Геращенко покидает «минскую группу», а Елисеев — должность замглавы АП

Нардеп Ирина Геращенко решила покинуть должность уполномоченного президента по мирному урегулированию, а также представителя Украины в гуманитарной подгруппе Минска. Также СМИ сообщили об отставке Константина Елисеева

Новости Украины
17:09

Акция «евробляхеров» в Киеве: возгласы «Ганьба!», наезд на правоохранителя, слезоточивый газ и драка с полицией (ВИДЕО)

В центре Киева продолжилась акция «евробляхеров» с требованием отменить акциз и отсрочить штрафы. Во время акции произошли столкновения с полицией, на одного правоохранителя совершен наезд, силовики применили слезоточивый газ

Новости Украины
14:41
Новости партнеров
Загрузка...