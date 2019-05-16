Коломойский в Днепре: СМИ узнали, кто вернулся в Украину вместе с олигархом / Фото: ТСН

https://racurs.ua/n121996-kolomoyskiy-v-dnepre-oligarh-priletel-v-kompanii-biznes-partnera-zelenskogo-i-nardepa-smi-foto.html

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Игорь Коломойский прилетел в Украину из израильского города Герцлия на борту пассажирского самолета вместе с народным депутатом от партии «Возрождение» Андреем Шипко и совладельцем «Студии Квартал 95» Тимуром Миндичем.

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Самолет группы «Приват» с бортовым номером UR-PRT приземлился в 2.30 ночи 16 мая в Днепре, информируют журналисты программы «Схемы». Ранее сообщалось, что Миндич и Шипко неоднократно посещали офис Коломойского в Израиле накануне второго тура президентских выборов.

В частности, 5 апреля Миндич выходил из офиса олигарха в компании бизнесмена группы «Приват» Михаила Кипермана. Еще спустя неделю, 11 апреля, Миндича видели на балконе бизнес-центра, где раньше для местного издания позировал сам Коломойский. Кроме этого, в прошлом месяце в офис олигарха наведывался парламентарий Шипко. Например, 12 апреля, Миндич и Шипко вместе выходили из здания, где расположен офис Коломойского.

По информации журналистов, Миндич является соратником Коломойского и, помимо «Квартала 95», владеет долей в приближенных к олигарху медиа.

Ранее Коломойского в Израиле неоднократно посещал новоизбранный президент Владимир Зеленский, который летал на частных авиалайнерах вместе с бизнес-партнерами олигарха — Геннадием Боголюбовым, братьями Игорем и Григорием Суркисом, Тимуром Миндичем.

Напомним, СМИ недавно раскрыли перечень офшорных компаний, принадлежащих Коломойскому, а также имена его бизнес-партнеров. Отмечается, что часть активов олигарха являются скрытыми — выведены за границу или записаны на доверенных лиц.