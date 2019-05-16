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«Северный поток-2» заблокирован: эко-активисты залезли в трубу соединительного газопровода, фото — Твиттер Climate Justice Greifswald

«Северный поток-2» заблокирован: эко-активисты залезли в трубу соединительного газопровода (ФОТО)

16 мая 2019, 16:12
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Сооружение соединительного газопровода для «Северного потока-2» заблокировано в Германии. В газопровод Eugal, который пройдет по восточной территории Германии до границы с Чехией, залезли эко-активисты и временно остановили его прокладку.

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Пять участников природоохранного движения Climate Justice Greifswald утром 16 мая пробрались на территорию строительства, залезли в открытую трубу и не вылезли из нее. Об инциденте сообщает «Интерфакс», ссылаясь на полицию города Нойбранденбург.

«Северный поток-2» заблокирован: эко-активисты залезли в трубу соединительного газопровода, фото — Твиттер Climate Justice Greifswald

Трое активистов находятся на территории строительства, а пятеро сидят непосредственно в трубе, длина которой составляет 1,5 км, а диаметр 1,15 м.

Полиция не знает, на какое расстояние забрались эко-активисты, но работы по сварке труб временно остановились.

«Северный поток-2» заблокирован: эко-активисты залезли в трубу соединительного газопровода, фото — Твиттер Climate Justice Greifswald

Активисты предупреждали о своей акции. Утром перед ее началом они распространили заявление, в котором сообщили, что планируют залезть в трубу под населенным пунктом Врангельсбург. Целью акции является затягивание ее строительства и привлечение внимание к вреду, который наносит природе разработка природного газа.

Один из активистов связывается с людьми в трубе по мобильному телефону. Полиция и строители передали им прибор для измерения уровня кислорода в воздухе.

«Северный поток-2» заблокирован: эко-активисты залезли в трубу соединительного газопровода, фото — Твиттер Climate Justice Greifswald

В полиции не знают о каких-то других конкретных требованиях протестующих, правоохранители сформировали группу, которая будет проводить переговоры с активистами. Известно, что им не грозят аресты, поскольку действия согласованы с конституционным правом свободы собраний в Германии.

Строительство EUGAL, европейского соединительного газопровода, планируют завершить до конца года. Через него газ из «Северного потока-2» россияне намерены транспортировать в Европу.

Напомним, что Дания до сих пор не решила, будет ли предоставлять разрешение на прокладку российско-германского газопровода «Северный поток-2» через свои территориальные воды.


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